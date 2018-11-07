После столкновения легковушка сбила пешехода в Твери

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-07T12:08:25+03:00

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В Твери после столкновения автомобиль сбил пешехода. Авария произошла 6 ноября около 12:40 на улице Паши Савельевой.

32-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Ваз 21120. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Renault Logan», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская пешеходов.

После удала иномарку вынесло вперед. В результате автомобиль сбил 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в результате аварии женщина с травмами была доставлена в больницу.