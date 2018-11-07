Выставка уникальных предметов XIV–XV веков открылась в Твери

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-07T11:34:25+03:00

Экспозиция называется «Великий князь Михаил Тверской и его время».

В рамках выставки запланированы интерактивные занятия для юных посетителей

Изменить размер текста: A A

В Твери открылась выставка коллекции археологических находок из собрания Тверского государственного объединенного музея. Экспозиция называется «Великий князь Михаил Тверской и его время».

Гостям представлены предметы времен XIV–XV веков: иконки и нательные кресты, монеты, берестяные грамоты, писала, украшения, игры и игрушки, музыкальные инструменты, приспособление для охоты с ловчими птицами. Также на выставке можно увидеть иллюстрации к «Житию Михаила Тверского» заслуженного художника России Людмилы Юга.

Есть на выставке и уникальные археологические памятники. Об этом сообщают в правительстве Тверской области.

В рамках выставки запланированы интерактивные занятия для юных посетителей. На них ребята смогут построить тверской кремль, создать берестяное послание и изготовить «солнечного коня».

Выставка проходит в Детском музейном центре (улица Советская, 3а) с 8 ноября по 9 декабря со вторника по субботу, с 11:00 до 17:00.