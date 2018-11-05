В День народного единства жители Твери испытали на себе смутные времена

5 Нояб. 23:36 2018-11-05T23:37:16+03:00

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В День народного единства, 4 ноября и на следующий день в парке Победы Твери все желающие могли окунуться в Смутные времена 17 века: потанцевать со скоморохами, побутузить друг друга, испробовать исторических куриных потрошков с блинами и даже бабахнуть из пушки, памятуя, как народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву и Россию от польско-литовских захватчиков.

Кстати, женщины не стреляли, а лишь подзуживали своих мужей громыхнуть из орудия. А потому для корреспондента «Комсомольской правды» сделали исключение. После слов «война никому из нас не нужна, ведь самое главное - это мир, но все-таки пушки всегда должны быть в строю» один из стрельцов предложил проверить работоспособность орудия.

Проверка показала: все исправно. Проверено на собственном опыте!