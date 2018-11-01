2018-11-01T13:51:05+03:00
Происшествия

В колонию отправятся мошенницы, которые обманывали пожилых людей в Тверской области

Они представлялись социальными работниками и похищали деньги
Виктория ЖУКОВА
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Похитили злоумышленницы около 1 млн рублей. Фото: архив "КП"Похитили злоумышленницы около 1 млн рублей. Фото: архив "КП"
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В Тверской области осудили мошенниц, которые обманывали пожилых людей, представляюсь социальными работниками.

В судебном заседании установлено, что в январе прошлого года 49-летняя женщина пришла к пенсионерам под видом соцработника. Она сообщила, что уполномочена обменять деньги на купюры нового образца в связи с проводимой денежной реформой. После фиктивного обмена женщина скрылась. Ущерб от ее действий составил 655 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года злоумышленница уже действовала со своей 36-летней подругой. Одна из них представлялась социальным работником и также предлагала пенсионерам обменять купюры. А другая отвлекала пожилых людей, предлагая оказать социальную помощь. На этот раз злоумышленницы забрали 300 тысяч рублей.

Действовали мошенницы в Кимрах, Андреаполе, Весьегонске и в Торжке.

В областной прокуратуре сообщили, что одна женщина получила пять лет лишения свободы, а другая три года. Причинённый потерпевшим ущерб с осужденных взыскан в полном объеме.

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