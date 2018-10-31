2018-10-31T15:24:50+03:00
Общество

В реку в Тверской области сбрасывали канализационные стоки

Нарушение заметили местные жители
Виктория ЖУКОВА
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Загрязненная речка впадает в ВолгуЗагрязненная речка впадает в Волгу
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В Тверской области в реку сбрасывали неочищеные сточные воды. Жители Конаково сообщили об этом в региональное управление Росприроднадзора.

Территорию осмотрели специалисты и пришли к выводу, что по берегу реки Донховка проходят две канализации. Одна из них принадлежит муниципальному предприятию, а вторая – управляющей компании. Также был обнаружен канализационный колодец, из которого сточные воды вытекают на почву, а далее попадают в реку.

В ведомстве потребовали немедленно устранить аварию. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях за нарушение правил охраны водных объектов. Считается также сумма вреда, причиненного природе.

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