В реку в Тверской области сбрасывали канализационные стоки
В Тверской области в реку сбрасывали неочищеные сточные воды. Жители Конаково сообщили об этом в региональное управление Росприроднадзора.
Территорию осмотрели специалисты и пришли к выводу, что по берегу реки Донховка проходят две канализации. Одна из них принадлежит муниципальному предприятию, а вторая – управляющей компании. Также был обнаружен канализационный колодец, из которого сточные воды вытекают на почву, а далее попадают в реку.
В ведомстве потребовали немедленно устранить аварию. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях за нарушение правил охраны водных объектов. Считается также сумма вреда, причиненного природе.