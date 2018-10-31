Поисковики из Тверской области побывали на занятиях школы «Поисковый фронт»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-31T10:20:21+03:00

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Поисковики из Тверской области приняли участие во Всероссийской школе «Поисковый фронт», которая прошла в Казани. Верхневолжье представляли члены поисково-исследовательского отряда «Память» из Торопца. Торопецкий отряд является основоположником молодёжного поисково-исследовательского движения в муниципалитете.

-Минувшим летом ребята показали хорошие результаты во время обучения в региональной «Школе молодого поисковика» в Лихославльском районе, поэтому были приглашены и на «Поисковый фронт», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Участники школы посетили занятия по основам топографии, GPS-навигации, технике безопасности, информатизации, документирования и фотофиксации поисковой работы.