2018-10-31T09:17:05+03:00
Общество

Зарегистрирован рост цен на автомобильное топливо в Тверской области

Итоги мониторинга за минувшую неделю опубликованы в УФАС
Виктория ЖУКОВА
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Цены на автомобильное топливо стали растиЦены на автомобильное топливо стали растиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области стали расти цены на автомобильное топливо. Результаты еженедельного мониторинга опубликованы в УФАС.

К концу второго осеннего месяца больше всего подорожало дизельное топливо. За неделю литр дизеля стал дороже на 50 копеек (1,1%) и стоит сейчас в среднем в регионе 44 рубля 55 копеек.

На 42 копейки (0,95%) подорожал бензин марки АИ-95. Теперь заправить автомобиль им можно в среднем по цене 44 рубля 52 копейки.

Цена на бензин АИ-92 выросла на 26 копеек (0,36%). Стоит это топливо в среднем в регионе 41 рубль 44 копеек за один литр.

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