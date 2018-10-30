2018-10-30T08:08:23+03:00
Происшествия

Девять человек пострадали в аварии в Тверской области

Микроавтобус врезался в дерево
Виктория ЖУКОВА
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Микроавтобус врезался в дерево Фото: УМЧС России по Тверской областиМикроавтобус врезался в дерево Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области в аварии пострадали девять человек. Сегодня, 30 сентября, в 0:10 на 195 км автодороги М-9 "Балтия" в Зубцовском районе микроавтобус "Мерседес" съехал в кювет. Далее автомобиль врезался в дерево.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Уставляются все обстоятельства случившегося. Одной из причин аварии могла стать гололедица.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили девять человек. У всех пострадавших – легкие ушибы и ссадины.

В региональном УМЧС России уточнили, что всех пострадавших оперативно доставили в больницу.

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