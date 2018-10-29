Тверская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь искусств"

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-29T10:10:23+03:00

Мероприятия запланированы на 3 и 4 ноября

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Тверская область присоединяется к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия в рамках акции пройдут 3 и 4 ноября.

В музеях Твери и области запланированы мастер-классы, интерактивные программы и экскурсии. Например, в Музее тверского быта акция будет проходить с 13:00 до 21:00. Посетителей ждет экскурсия «В гостях у тверских купцов», мастер-классы по изготовлению куклы-оберега, рисованию шерстью, изготовлению бархотки, по росписи пряников, интерактивные программы.

Также в акции принимает участие Тверской императорский дворец, музейно-литературный центр «Дом поэтов» в селе Градницы Бежецкого района, Дом-музей Калинина в селе Верхняя Троица, а еще Торопецкий, Кашинский, Старицкий краеведческие музеи.

В областном правительстве сообщают, что гостей ждет увлекательная программа.