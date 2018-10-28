На открытую экскурсию по джазовым местам Твери собралась почти сотня человек

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-28T16:28:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу 26 октября, состоялась открытая экскурсия посвященная джазу.

На экскурсию пришло 93 человека, что сделало её самой массовой из открытых тверских экскурсий.

По закоулкам джазовой Твери собравшихся провела очаровательный экскурсовод Светлана Маркина.

Стартовали в 12:00 с Советской площади.

Подготовила и провела экскурсию Светлана МаркинаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Текст авторской экскурсии:

Калинин – четвёртый советский город, в котором состоялся джазовый фестиваль. До этого – только в столицах: Москве, Ленинграде и Таллине. Фестиваль прошёл в 1967 году, зал Калининского музыкального училища был переполнен, а местные музыканты не уступали в профессионализме столичным. К этому времени Калинин уже был по-настоящему джазовым городом: традиции развивались ещё с 50-х годов.

Когда джаз считался неподходящей музыкой для советского гражданина, и увлечение грозило потерей работы, а то и свободы, калининцы его играли, слушали и любили. Экскурсия предполагает 1,5-часовую прогулку по знаковым для джаза местам в Калинине 1967-го года. Знакомство с ними позволит понять, как провинция попала в один ряд со столицами, чем обусловлено увлечение калининцев именно этой музыкой, и как вообще можно было слушать и играть джаз в советской стране. На примере некоторых фактов группа узнает отношение власти к этой музыке и сможет ответить на вопрос - продаст всё-таки Родину тот, кто играет джаз, или не продаст? Экскурсия стартует от кинотеатра «Вулкан Экскурсия начинается здесь потому, что в советское время джаз был музыкой ресторанов, танц-залов и кинотеатров.

Это здание конца XVIII века – одно из первых в регулярной застройке Твери. Оно оформляет тверское трёхлучие, кроме того – это удивительный символ сращивания старого и нового. Само здание изменилось: в 30-е годы прошлого века здесь надстроили два этажа, заложили проездную арку, а фасады потеряли большую часть украшений. Однако название – «Вулкан» - появилось ещё в 1904 году, когда здесь открылся один из первых в Твери синематографов.

Ресторан «Селигер»

Один из элитных ресторанов в Калинине. Обед здесь стоил 1 рубль 20 копеек – приличная сумма. И здесь играли джазовые коллективы города. Бронировать место на концерт нужно было за две недели, а то и за месяц. Как раз напротив располагалось место более простое - кафе «Молодёжное». И там, и там выступали музыкальные ансамбли. С этим связана история: известный в то время пианист Виктор Шульман, играя в ресторане «Селигер», регулярно куда-то пропадал. Оказалось, что он переходил из одного заведения в другое, работая одновременно в двух местах. В 70-х Виктор Шульман переехал в США, где стал импресарио для многих отечественных звёзд: Муслима Магомаева, Аллы Пугачёвой, Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского и т.д

Советский киоск (на пересечении Трёхсвятской и Новоторжской улиц)

Здесь уже в 50-х можно было не только приобрести свежую прессу, но и за 15 копеек узнать адрес и телефон любого жителя города. Так можно было, например, найти девушку, с которой недавно познакомился, и пригласить её на свидание. Во время экскурсии группа узнает и что писали в калининских газетах, когда в городе проходило такое крупное событие как джазовый фестиваль. Калининская правда», например, опубликовала большую статью «О задачах комсомола в современных условиях», заметку почти на всю страницу о сортоиспытателях с таким началом: «Какой хлебороб не мечтает о высокоурожайных сортах сельскохозяйственных культур!» И даже «События в Китае» заняли четверть полосы. А вот фестивалю в газете посвятили 7 коротких абзацев. Ещё интереснее была ситуация с газетой «Смена», которая должна была лавировать между интересами партии и увлечениями молодёжи.

Слушали внимательно, ловили каждое словоФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

«Биржа» под мостом

Новый мост построен в 1953-56 гг. по проекту инженера А.Б. Волкова. Изначально предполагалось дать ему имя всесоюзного старосты – Михаила Калинина. На опорах моста до сих пор остались картуши с вензелями «МК». И хотя название не прижилось, мост остался одним из важных репрезентативных символов советской эпохи. Именно здесь расцветала настоящая субкультура советского Калинина. В то время как в магазинах было практически невозможно найти пластинки с джазовой музыкой, здесь – почти всегда в наличии. Продавали джаз фарцовщики за 100, а порой и 150 рублей. При этом средняя зарплата врача – 110 рублей.

Театральная площадь

Заканчивается экскурсия на Театральной площади. Здесь на небольшой территории – наиболее значимые места в отношении культуры: Дом дворянского собрания, Драматический театр, Городской сад, недалеко – главный кинотеатр города «Звезда», а также – филармония. Именно она стала джазовой меккой сначала Калинина, а потом и Твери. Здесь выступал знаменитый тверской музыкант Евгений Малышев, чьи композиции звучали даже по «Голосу Америки». Здесь же позднее один из первых концертов после возвращения в Россию дал Игорь Бутман. Его слова: «Публика здесь настолько воспитана в джазовых традициях, что Тверь – это один из лучших городов для джаза». При желании группа продолжает культурную программу в Тверской академической филармонии.