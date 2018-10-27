СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-27T15:50:04+03:00

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В Тверской области на трассе М-10 в «лобовом» столкновении сошлись фура и легковушка. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, по предварительной информации, утром 27 октября на 336-м километре трассы и М-10 «Россия» в Бологовском районе автомобиль Renault Sandero. Он выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой.

В результате аварии пострадал сам водитель легковушки и двое детей – девочка 2013-го и мальчик 2015 годов рождения, на момент аварии дети находились в специальных удерживающих устройствах и были пристегнуты. Именно поэтому дети не получили травмы, опасные для жизни.