Девятилетняя девочка получила тяжелые травмы во время занятия в конно-трюковой группе в Тверской области
В Тверской области девочка упала с лошади. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Следствием установлено, что 5 июля этого года в районе деревни Горютино Тверской области девятилетняя девочка занималась в конно-трюковой группе. Тренер учил ее выполнять трюки на лошади. При этом участок, где проходили тренировки, не был огражден, а девочка сидела в седле, который предназначен для взрослого человека.
Когда лошадь побежала «галопом», девочка выпала из седла. При этом она зацепилась за стремя и ее ударила лошадь. В результате ребенок получил различные телесные повреждения, одним из которых стал перелом правой теменной кости.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела проходится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.