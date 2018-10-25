Девятилетняя девочка получила тяжелые травмы во время занятия в конно-трюковой группе в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-25T10:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области девочка упала с лошади. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что 5 июля этого года в районе деревни Горютино Тверской области девятилетняя девочка занималась в конно-трюковой группе. Тренер учил ее выполнять трюки на лошади. При этом участок, где проходили тренировки, не был огражден, а девочка сидела в седле, который предназначен для взрослого человека.

Когда лошадь побежала «галопом», девочка выпала из седла. При этом она зацепилась за стремя и ее ударила лошадь. В результате ребенок получил различные телесные повреждения, одним из которых стал перелом правой теменной кости.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела проходится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.