2018-10-24T15:18:09+03:00
Здоровье

В Твери расскажут о профилактике инсульта

Все желающие смогут получить консультацию врачей
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Медики расскажут о профилактике инсультаМедики расскажут о профилактике инсультаФото: Олег УКЛАДОВ
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В понедельник, 29 октября, все желающие смогут пройти бесплатное обследование и узнать все о профилактике и первых признаках инсульта - мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом, пройдут в «Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре».

Программа:

С 9:00 до 14:00 - обследование на уровень глюкозы и холестерина в крови, мастер-класс по выявлению факторов риска инсульта (измерение артериального давления, расчет индекса массы тела, расчет риска инсульта). В программе мастер-классы по кинезотерапии, скандинавской ходьбе, а также выставка детских рисунков

Также в конференц-зале будет проходить научно-просветительский семинар «Актуальные проблемы профилактики и лечения инсульта.

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