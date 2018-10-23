2018-10-23T21:29:01+03:00
Звезды

Школьников Твери ждут Сказочные каникулы в ТЮЗе

Добро пожаловать!
Ирина ТАРАСОВА
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Приглашают больших и маленькихПриглашают больших и маленьких
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С 27 октября по 5 ноября Тверской ТЮЗ приглашает зрителей на «Сказочные каникулы» в

театре. В дни школьных осенних каникул будут сыграны самые сказочные спектакли для детей

Зрители смогут увидеть яркие, динамичные, музыкальные спектакли, а в спектакле «Чуковский и все-все-все» смогут даже стать активными участниками действия. Не забудем мы и про наших взрослых гостей – 4 ноября для вас спектакль «Пустота» - пятикратный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

А также 31 октября в 12:00 в рамках традиционной для Тверского театра юного зрителя

акции «Доступный театр» зрители смогут увидеть спектакль «Красавица и Чудовище» - старую, добрую историю о дружбе и верности, о любви и преданности. Полный волшебства, мудрости и юмора музыкальный спектакль для всей семьи! Все билеты на данный спектакль продаются по единой стоимости 150 рублей.

Расписание спектаклей:

27.10 в 12.00 "Чуковский и все-все-все" (3+)

28.10 в 12.00 "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (6+)

28.10 в 18.00 Экскурсия по закулисью театра (6+)

30.10 в 12.00 "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (6+)

31.10 в 12:00 "Красавица и чудовище" (3+) – Доступный театр

1.11 в 12:00 «Кот в сапогах» (3+)

2.11 и 3.11 в 12:00 "Чуковский и все-все-все" (3+)

4.11 в 17:00 «Пустота» (16+)

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