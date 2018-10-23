Энергетики расчистили более 4468 га просек вдоль воздушных линий электропередачи в Тверской области
Работы проходят в рамках масштабных учений
В Тверской области проходят масштабные учения энергетиков. Фото: архив "КП"
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В Тверской области 22 сентября стартовали масштабные учения энергетиков. В настоящее время специалисты уже расчистили свыше 4468 га просек вдоль воздушных линий электропередачи. Всего запланировано - 6500 га. Кроме того, дополнительно будет расчищено от кустарников и деревьев еще 4000 га.
Также во время учений были расширены просеки в объеме 595,9 га вдоль 346,8 км воздушных линий основной сети. Всего планируется расширить 1000 га просек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, что в работах задействовано более 5000 сотрудников. Помогают энергетикам лесники и лесозаготовители.