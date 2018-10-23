14-летний школьник спас малыша на высоте четвертого этажа в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-23T11:45:40+03:00

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В Тверской области подросток спас ребенка. 14-летний житель поселка Озерки, Сергей Латун проявил мужество и отвагу в мае этого года.

В тот день Сергей гулял со своим другом. Молодые люди решили разойтись по домам. Сергей поднялся в квартиру своей бабушки на четвертом этаже и вышел на балкон, чтобы скинуть ключи своему другу. В этот момент парень посмотрел направо и увидел, что на незастекленном балконе соседей на перилах лежит подушка, а на ней – маленький ребенок.

Сергей без подстраховки перелез на соседский балкон и спас мальчика.

-Я бы хотел стать пожарным, потому что это героическая профессия, заключающаяся в спасении людей, тушении пожаров. Даже, когда я перелезал на балкон для спасения ребенка, чувствовал, что я супер-герой, Тони Старк, - цитирует героя пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

В ведомстве также сообщили, что начальник пожарно-спасательной части № 4 города Твери майор внутренней службы Артем Судаков лично выразил благодарность Сергею. Молодого человека пригласили на Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои», который состоится 2 ноября в Кремле.