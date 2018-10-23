2018-10-23T10:34:59+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Твери

Авария произошла на перекрестке около гипермаркета «Глобус»
Виктория ЖУКОВА
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Место аварии Фото: УГИБДД России по Тверской областиМесто аварии Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери столкнулись две иномарки. Авария произошла 22 октября около 19:40 в микрорайоне «Южный» на Октябрьском проспекте.

54-летний мужчина, управляя автомобилем «Nissan Qashqai», проезжал регулируемый перекресток в районе дома № 99. Поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, он не уступил дорогу автомобилю «Chery Tiggo», который ехал прямо.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения травмы получили 38-летняя женщина и 46-летний мужчина, пассажиры из автомобиля виновника. Их доставили в медицинское учреждение.

Авария произошла в "Южном" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла в "Южном" Фото: УГИБДД России по Тверской области

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