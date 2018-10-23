Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Твери
Авария произошла на перекрестке около гипермаркета «Глобус»
Место аварии Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Твери столкнулись две иномарки. Авария произошла 22 октября около 19:40 в микрорайоне «Южный» на Октябрьском проспекте.
54-летний мужчина, управляя автомобилем «Nissan Qashqai», проезжал регулируемый перекресток в районе дома № 99. Поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, он не уступил дорогу автомобилю «Chery Tiggo», который ехал прямо.
Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения травмы получили 38-летняя женщина и 46-летний мужчина, пассажиры из автомобиля виновника. Их доставили в медицинское учреждение.
Авария произошла в "Южном" Фото: УГИБДД России по Тверской области