Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Твери

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-23T10:34:59+03:00

Авария произошла на перекрестке около гипермаркета «Глобус»

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В Твери столкнулись две иномарки. Авария произошла 22 октября около 19:40 в микрорайоне «Южный» на Октябрьском проспекте.

54-летний мужчина, управляя автомобилем «Nissan Qashqai», проезжал регулируемый перекресток в районе дома № 99. Поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, он не уступил дорогу автомобилю «Chery Tiggo», который ехал прямо.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения травмы получили 38-летняя женщина и 46-летний мужчина, пассажиры из автомобиля виновника. Их доставили в медицинское учреждение.