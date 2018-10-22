2018-10-22T22:01:00+03:00
Общество

Народного артиста России Леонида Брусина похоронили на Аллее Славы Дмитрово-Черкасского кладбища Твери

Церемония прощания проходила в стенах театра
Ирина ТАРАСОВА
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Прощание с актером прошло в стенах его любимого театраПрощание с актером прошло в стенах его любимого театраФото: Ирина ТАРАСОВА
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22 октября в Тверском академическом театре драмы состоялось прощание с народным артистом России Леонидом Брусиным.Леонид Аркадьевич ушел из жизни 18 октября на 77-ом году жизни.

По традиции церемония прощания проходила на сцене театра. Там, где актер служил долгие годы.

Последнее время актер тяжело болел, но для портрета выбрали фото, где он улыбается. Немного грустный и какой-то очень пронзительный, глубокий взгляд и …улыбка.

«Он и в жизни был таким. Глубоким. Но, что бы тяжелое ни случилось, всегда юмор, комплименты, особое отношение к женщине…» - вспоминали его коллеги и друзья.

Об этом же сказала в прощальном слове и директор ТАТД Светлана Вержбицкая:

- Народный артист России.. Просто так не даются такие награды. Но был и другой пласт жизни за кулисами и в гримёрке - байки, юмор, наставления молодых актеров. Сегодня мы прощаемся с замечательным артистом. Театр сохранит память об актёре и о замечательном человеке и коллеге.

К сожалению, у Леонида Брусина не было семьи (жены, детей), не сложилось. Единственной его любовью был и всегда оставался - театр. Именно в стенах театра и прошло отпевание.

Похоронили Леонида Брусина на Аллее Славы Дмитрово-Черкасского кладбища.

Светлана Вержбицкая - Театр сохранит память об актёре, замечательном человеке и коллеге Фото: Ирина ТАРАСОВА

Светлана Вержбицкая - Театр сохранит память об актёре, замечательном человеке и коллегеФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Прощание с Леонидом Брусиным Фото: Ирина ТАРАСОВА

Прощание с Леонидом БрусинымФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

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