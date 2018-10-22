2018-10-22T17:10:21+03:00
Общество

В Тверской области спасатели эвакуировали детишек из сада "Петушок"

Прошли специальные учения
Игорь ДОКУЧАЕВ
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В детском саду провели учебную эвакуацию Фото : МЧС по Тверской областиВ детском саду провели учебную эвакуацию Фото : МЧС по Тверской области
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В Западной Двине спасатели эвакуировали детишек из детского сада - учения и тренировки подобного рода проводятся в Тверской области постоянно.

В детском саду «Петушок» учебная эвакуация детей и персонала стала одним из этапов месячника безопасности.

Перед началом эвакуации была проверена работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей, соответствие путей эвакуации и выходов, исправность первичных средств пожаротушения, доступность подъездных путей для пожарной техники к зданию.

Учения завершились успешно.

В случае ЧП звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

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