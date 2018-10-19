В Твери начинает работу «Мастерская времени»
Первое занятие состоится уже в эти выходные
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В Твери начинает работу «Мастерская времени». И первая встреча будет посвящена именно времени. Тема так и называется - «Что такое время?».
На встрече, по словам организаторов, планируется: обсудить время, поболтать, поиграть, придумать своё время, сделать маятник.
Библиотека им. А. И. Герцена
20 октября в 17.30.
Запись у Анны Григорьевой по тел. (viber,whatsapp) 8-952-085-65-65.
Вход - 200 руб.