Фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства» завершится в Твери гала-концертом
22-23 октября в Твери пройдет XIII межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». Мероприятие состоится при содействии Тверского областного Дома народного творчества и филиала Росгосцирка «Тверской цирк».
В фестивале примут участие любительские цирковые коллективы из Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Удмуртии, Свердловской и Тверской областей. свое мастерство покажут около 200 молодых артистов, соревнуясь во всех видах циркового искусства.
В программе - конкурсные просмотры коллективов, мастер-класс, творческая лаборатория и Гала-концерт лауреатов фестиваля, который состоится 23 октября в 17.00 в Тверском государственном цирке (Тверская площадь, 2А).
Жюри фестиваля будет оценивать участников по ряду критериев - профессионализму, оригинальности представленного образа, сложности трюков, стилистике грима, прическам, костюмам и т.д.
Детей и взрослых приглашают на заключительный Гала-концерт.