Фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства» завершится в Твери гала-концертом

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-19T18:40:29+03:00

Детей и взрослых приглашают на заключительный Гала-концерт

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22-23 октября в Твери пройдет XIII межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». Мероприятие состоится при содействии Тверского областного Дома народного творчества и филиала Росгосцирка «Тверской цирк».

В фестивале примут участие любительские цирковые коллективы из Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Удмуртии, Свердловской и Тверской областей. свое мастерство покажут около 200 молодых артистов, соревнуясь во всех видах циркового искусства.

В программе - конкурсные просмотры коллективов, мастер-класс, творческая лаборатория и Гала-концерт лауреатов фестиваля, который состоится 23 октября в 17.00 в Тверском государственном цирке (Тверская площадь, 2А).

Жюри фестиваля будет оценивать участников по ряду критериев - профессионализму, оригинальности представленного образа, сложности трюков, стилистике грима, прическам, костюмам и т.д.

Детей и взрослых приглашают на заключительный Гала-концерт.