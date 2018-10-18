2018-10-18T19:18:02+03:00
Звезды

Большой вечер-коцерт "Покровские вечера" в Твери посвятят сестрам милосердия

В программе примут участие музыкальные коллективы и артисты из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга
Ирина ТАРАСОВА
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21 октября в ДК "Пролетарка" Твери в рамках ежегодного международного проекта-фестиваля «Покровские вечера» состоится Епархиальный музыкально-поэтический вечер-концерт, приуроченный к 100-летию убиения преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны (1864-1918) и посвященный российским сестрам милосердия. Организаторы - Фонд Екатерины Бакуниной и Отдел культуры Тверской епархии.

В праздничной программе примут участие музыкальные коллективы и артисты из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга.

Через музыку, поэзию, духовное слово будут раскрыты история и духовный подвиг российских сестер милосердия от первых сестринских общин и сестер милосердия (таких как Екатерина Михайловна Бакунина) до последних сестер милосердия, одной из которых была основательница и настоятельница знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия великая княгиня Елисавета Федоровна Романова.

ДК «Пролетарка»

21 октября в 14.00.

Билеты можно приобрести через церковную лавку Покровского храма г. Твери (набережная р. Тьмаки,1), тел. 32-06-92.

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