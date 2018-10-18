2018-10-18T16:36:47+03:00
Общество

Завершается строительство детской поликлиники в Твери

Планируется, что работы по благоустройству территории завершатся до начала ноября
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Строительство идет полным ходом. Так здание выглядело еще летом, а сейчас оно почти готово к сдаче. Фото: пресс-служба правительства Тверской областиСтроительство идет полным ходом. Так здание выглядело еще летом, а сейчас оно почти готово к сдаче. Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери завершается строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный». Ход строительства объектов здравоохранения в областном центре обсудили на совещании 18 октября, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Вокруг новой поликлиники в «Южном» уже благоустраивают территорию. Идут работы по укладке тротуарной плитки, асфальта, бордюров, обустраивается газон, и высаживаются деревья. Эти работы планируется завершить до начала ноября.

В здании идет монтаж внутренних систем: пожаротушения, вентиляции, лифтового оборудования. Также продолжается отделка помещений. Необходимое медицинское оборудование уже приобретено. Его поставят после всех ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируется, что новая поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Работать в ней будет порядка 150 медиков.

Среди особенностей: кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кабинеты развивающих игр.

Также государственную экспертизу проходит проект строительства детской областной больницы в Твери. Планируется, что ее возведение начнется в следующем году. Построят больницу рядом с перинатальным центром имени Бакуниной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гость похитил у хозяина квартиры телефон в Твери
В новом подземном тоннеле в Чуприяновке Тверской области проступает вода
На улице Озерной в Твери образовалась пробка
Организация в Тверской области скрыла более 25 млн рублей налогов
Главный следователь Тверской области ответит в личку пользователям популярной соцсети
В Твери на "горячей линии" консультировали по теме гриппа и ОРВИ
Ушел из жизни ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Леонид Брусин
В Тверской области осудили водителя, который сбил на обочине 13-летнего мальчика
На строительство шести детских садов в Тверской области направят более 800 млн рублей
Снаряд Великой отечественной войны врос в дерево в Тверской области
Пропавшую накануне 15-летнюю девушку нашли на автодороге Тверь - Бежецк
В Тверской области жителям возместят затраты на покупку оборудования для подключения к цифровому телевещанию
40-летний мужчина продавал на улицах Твери запрещенное вещество
Жители Твери почтут память жертв трагедии в Керчи
Завершаются ремонтные работы на улице Володарского в Твери
Двое мужчин незаконно спили больше 100 деревьев в лесничестве в Тверской области
«Тверь Водоканал» завершает перекладку водопровода на улице Ерофеева
Житель Твери ушел на прогулку и пропал
72-летний мужчина ударил своего друга ножом в Тверской области
Александр Пыж стал лучшим народным участковым Тверской области
Главврача клиники Тверского медуниверситета и его заместителя суд выпустил из СИЗО
Молодой водитель сбил женщину-пешехода в Твери
Более 1250 беременных женщин в Тверской области получат выплаты на обеспечение полноценным питанием
Суд не стал заключать под стражу водителя большегруза, который спровоцировал аварию на М-9 в Тверской области