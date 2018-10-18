Завершается строительство детской поликлиники в Твери

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-18T16:36:47+03:00

Строительство идет полным ходом. Так здание выглядело еще летом, а сейчас оно почти готово к сдаче. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Планируется, что работы по благоустройству территории завершатся до начала ноября

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В Твери завершается строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный». Ход строительства объектов здравоохранения в областном центре обсудили на совещании 18 октября, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Вокруг новой поликлиники в «Южном» уже благоустраивают территорию. Идут работы по укладке тротуарной плитки, асфальта, бордюров, обустраивается газон, и высаживаются деревья. Эти работы планируется завершить до начала ноября.

В здании идет монтаж внутренних систем: пожаротушения, вентиляции, лифтового оборудования. Также продолжается отделка помещений. Необходимое медицинское оборудование уже приобретено. Его поставят после всех ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируется, что новая поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Работать в ней будет порядка 150 медиков.

Среди особенностей: кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кабинеты развивающих игр.

Также государственную экспертизу проходит проект строительства детской областной больницы в Твери. Планируется, что ее возведение начнется в следующем году. Построят больницу рядом с перинатальным центром имени Бакуниной.