Завершается строительство детской поликлиники в Твери
В Твери завершается строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный». Ход строительства объектов здравоохранения в областном центре обсудили на совещании 18 октября, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Вокруг новой поликлиники в «Южном» уже благоустраивают территорию. Идут работы по укладке тротуарной плитки, асфальта, бордюров, обустраивается газон, и высаживаются деревья. Эти работы планируется завершить до начала ноября.
В здании идет монтаж внутренних систем: пожаротушения, вентиляции, лифтового оборудования. Также продолжается отделка помещений. Необходимое медицинское оборудование уже приобретено. Его поставят после всех ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируется, что новая поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Работать в ней будет порядка 150 медиков.
Среди особенностей: кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кабинеты развивающих игр.
Также государственную экспертизу проходит проект строительства детской областной больницы в Твери. Планируется, что ее возведение начнется в следующем году. Построят больницу рядом с перинатальным центром имени Бакуниной.