2018-10-18T15:20:27+03:00
Общество

На строительство шести детских садов в Тверской области направят более 800 млн рублей

Дошкольные учреждения появятся в пяти муниципальных образованиях региона
Виктория ЖУКОВА
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В построенные учреждения смогут ходить 800 дошколятВ построенные учреждения смогут ходить 800 дошколятФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области запланировано строительство образовательных учреждений. Этот вопрос обсудили на совещании 17 октября, которое провел губернатор Игорь Руденя. В частности, обсуждались планы по возведению шести детских садов в пяти муниципальных образованиях региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, областное и муниципальное софинансирование на строительство детских садов составит свыше 816,4 млн рублей.

Новые дошкольные учреждения откроются в Твери, Торопце, Старице, посёлке Калашниково Лихославльского района, посёлке Ривицкий Максатихинского района. В построенные учреждения смогут ходить 800 дошколят.

Глава региона отметил, что в плане дорожных работ необходимо сразу предусмотреть средства на приведение в порядок подъездов к новым детским садам. Например, в Лихославльском районе уже подготовлен соответствующий проект.

Напомним, что также в Твери стоится две школы.

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