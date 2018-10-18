На строительство шести детских садов в Тверской области направят более 800 млн рублей
В Тверской области запланировано строительство образовательных учреждений. Этот вопрос обсудили на совещании 17 октября, которое провел губернатор Игорь Руденя. В частности, обсуждались планы по возведению шести детских садов в пяти муниципальных образованиях региона.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, областное и муниципальное софинансирование на строительство детских садов составит свыше 816,4 млн рублей.
Новые дошкольные учреждения откроются в Твери, Торопце, Старице, посёлке Калашниково Лихославльского района, посёлке Ривицкий Максатихинского района. В построенные учреждения смогут ходить 800 дошколят.
Глава региона отметил, что в плане дорожных работ необходимо сразу предусмотреть средства на приведение в порядок подъездов к новым детским садам. Например, в Лихославльском районе уже подготовлен соответствующий проект.
Напомним, что также в Твери стоится две школы.