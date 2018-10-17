Четыре города Тверской области представлены в издании Российского исторического общества

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-17T09:13:47+03:00

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Четыре города Тверской области были представлены в издании «Малые города. Хранители наследия», которое выпустили в рамках проекта Российского исторического общества «Моя страна – Россия». К этим городам относиться – Торжок, Старица, Осташков и Калязин. Верхневолжье представлено в разделе «Города по Государевой дороге».

Книгу передали губернатору Тверской области Игорю Рудене на круглом столе в Москве 16 октября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, исторический путь от Москвы до Санкт-Петербурга является главной темой музея «Государева дорога», который расположен в селе Завидово в Конаковском районе. Он как раз посвящён истории создания этой дороги. Кроме того, в Тверской области разработан одноименный туристический маршрут.