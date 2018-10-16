19-летний парень украл два велосипеда из подъезда дома в Тверской области
Молодой человек находится под подпиской о невыезде
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В Тверской области у 54-летнего жителя Старицы украли велосипеды. Полицейские установили, что владелец оставил их в своем подъезде.
Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности и со слов заявителя составили описание украденного имущества.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, по подозрению в краже был задержан 19-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.
В его отношении возбуждено уголовное дело.