19-летний парень украл два велосипеда из подъезда дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-16T15:22:32+03:00

Молодой человек находится под подпиской о невыезде

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В Тверской области у 54-летнего жителя Старицы украли велосипеды. Полицейские установили, что владелец оставил их в своем подъезде.

Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности и со слов заявителя составили описание украденного имущества.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, по подозрению в краже был задержан 19-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

В его отношении возбуждено уголовное дело.