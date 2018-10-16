Продажа телефона через соцсети неудачно закончилась для жителя Твери
В Твери к сотрудникам полиции обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что в подъезде дома неизвестный мужчина хотел купить у него мобильный телефон. Взяв средство связи, злоумышленник скрылся. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Полицейские установили, что потерпевший продавал телефон через соцсети. На его объявление и откликнулся мошенник.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Твери.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчина задержан. В содеянном он сознался и вернул похищенный телефон.
По данному факту возбуждено уголовное дело.