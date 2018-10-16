Продажа телефона через соцсети неудачно закончилась для жителя Твери

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-16T13:31:27+03:00

На его объявление откликнулся мошенник

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В Твери к сотрудникам полиции обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что в подъезде дома неизвестный мужчина хотел купить у него мобильный телефон. Взяв средство связи, злоумышленник скрылся. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерпевший продавал телефон через соцсети. На его объявление и откликнулся мошенник.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Твери.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчина задержан. В содеянном он сознался и вернул похищенный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело.