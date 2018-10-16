2018-10-16T13:00:59+03:00
Общество

Антинаркотический месячник проходит в Твери

С детьми проведут информативные занятия и семинары
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Антинаркотический месячник будет работать до 15 ноября Фото: администрация ТвериАнтинаркотический месячник будет работать до 15 ноября Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери начался профилактический месячник антинаркотической направленности. Мероприятия стартовали 15 октября.

В рамках работы месячника запланированы уроки и беседы с детьми о преимуществах здорового образа жизни и вреде, который оказывают на организм психотропные вещества. Также пройдут семинары и совещания для социальных педагогов и учителей, тематические встречи, консультации и тренинги с родителями школьников, встречи с врачами-наркологами.

В администрации Твери сообщают, что в течение антинаркотического месячника пройдут рейды по выявлению и уничтожению рекламы наркотических средств, проверкам по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактическим осмотрам учащихся.

С 15 октября по 15 ноября в Твери будут работать телефоны «горячей линии» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью. Звонить можно в администрации районов Твери или по телефону: 43-23-00 – Центра психологической помощи «Доброе слово».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вынес приговор по делу об убийстве кондитера в Твери
Жительницу Тверской области подозревают в мошенничестве с материнским капиталом
Команды КВН сразятся в одной второй финала лиги «Верхневолжье» в Твери
Бюст генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко установили в Твери
Автомобилистка сбила девушку на пешеходном переходе в Твери
По вине водителя маршрутки пострадала жительница Твери
Мужчина похитил ноутбук из дома своего знакомого в Твери
Бывший автоинспектор из Тверской области внес ложные данные в постановление
Женщина пострадала в ДТП в Тверской области
На две недели вводится ограничение движения транспорта на улице Веселова в Твери
Врачи мобильной детской бригады совершат до конца месяца три выезда в районы Тверской области
Мужчина ударил своего товарища ножом в спину в Тверской области
Работы по расчистке русла реки Кашинка в Тверской области запланированы на следующий год
Сотрудника линейного отдела полиции в Тверской области подозревают в фальсификации доказательств
Детям из малообеспеченных семей Твери на Новый год подарят сладкие подарки
39-летнего "закладчика" полицейские задержали в Твери
В Тверской области Стартует чемпионат по волейболу
В Твери поймали велосипедного вора
За получение пенсии умершего отца жительница Тверской области пойдёт под суд
В Твери пройдут "Дни малого и среднего бизнеса"