Антинаркотический месячник проходит в Твери

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-16T13:00:59+03:00

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В Твери начался профилактический месячник антинаркотической направленности. Мероприятия стартовали 15 октября.

В рамках работы месячника запланированы уроки и беседы с детьми о преимуществах здорового образа жизни и вреде, который оказывают на организм психотропные вещества. Также пройдут семинары и совещания для социальных педагогов и учителей, тематические встречи, консультации и тренинги с родителями школьников, встречи с врачами-наркологами.

В администрации Твери сообщают, что в течение антинаркотического месячника пройдут рейды по выявлению и уничтожению рекламы наркотических средств, проверкам по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактическим осмотрам учащихся.

С 15 октября по 15 ноября в Твери будут работать телефоны «горячей линии» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью. Звонить можно в администрации районов Твери или по телефону: 43-23-00 – Центра психологической помощи «Доброе слово».