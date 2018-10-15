В Тверской области жители не болеют гриппом

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-15T13:45:33+03:00

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В Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в области находится на неэпидемическом уровне. Случаев заболеванием гриппом не зарегистрировано.

На прошлой неделе уровень заболеваемости в области был ниже расчетного эпидемического порога на 5 % . В Твери же - заболеваемость ниже эпидпорога на 20,5 %.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, местные жители продолжают прививаться против гриппа. Прививку по данным на 15 октября сделали более 235 тысяч человек. Однако это только 42 % от запланированного количества.