По вине пьяного водителя в аварии в Твери пострадал мужчина
Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности
Авария произошла около 20:30 Фото: архив "КП"
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В центре Твери вчера, 14 октября, около 20:30 произошла авария. На улице Советская 29-летний парень не справился с управлением. Молодой человек сел за руль в состоянии опьянения. Ехал он на автомобиле «AUDI 100».
Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, возле дома № 66 водитель выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Вольво S40», которым управлял 40-летний мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель «Вольво». На момент столкновения он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину доставили в медицинское учреждение.