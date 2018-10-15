2018-10-15T09:45:29+03:00
Происшествия

По вине пьяного водителя в аварии в Твери пострадал мужчина

Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла около 20:30 Фото: архив "КП"Авария произошла около 20:30 Фото: архив "КП"
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В центре Твери вчера, 14 октября, около 20:30 произошла авария. На улице Советская 29-летний парень не справился с управлением. Молодой человек сел за руль в состоянии опьянения. Ехал он на автомобиле «AUDI 100».

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, возле дома № 66 водитель выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Вольво S40», которым управлял 40-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель «Вольво». На момент столкновения он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину доставили в медицинское учреждение.

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