В деревне Бибирево Тверской области неизвестный поджигает дома

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-14T15:59:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Бибирево Западнодвинского района Тверской области неизвестный поджигает дома. Так, в ночь на 14 октября огнеборцы приезжали в населенный пункт, чтобы потушить огонь разгоревшийся в нежилом доме на улице Центральной. Со стихией сотрудники МЧС боролись около 1,5 часов, и за это время огонь практически полностью разделался со строением. По сведениям ГУ МЧС России по Тверской области, возгорание произошло из-за поджога.

Аналогичный случай в этой деревне произошел 12 октября. В тот день неизвестный так же поджог нежилой дом, однако, строение сильно не пострадало.