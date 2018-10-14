В деревне Бибирево Тверской области неизвестный поджигает дома
За неделю зафиксировано два случая
Сотрудники МЧС считают, что здания поджигаютФото: Василий ХОДАРЕВ
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В деревне Бибирево Западнодвинского района Тверской области неизвестный поджигает дома. Так, в ночь на 14 октября огнеборцы приезжали в населенный пункт, чтобы потушить огонь разгоревшийся в нежилом доме на улице Центральной. Со стихией сотрудники МЧС боролись около 1,5 часов, и за это время огонь практически полностью разделался со строением. По сведениям ГУ МЧС России по Тверской области, возгорание произошло из-за поджога.
Аналогичный случай в этой деревне произошел 12 октября. В тот день неизвестный так же поджог нежилой дом, однако, строение сильно не пострадало.