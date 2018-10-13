Волонтеры нашли парня, которой пропал вместе с собакой в одном из лесов Тверской области
Поиски подростка заняли четыре часа
Пропавших удалось быстро обнаружить Фото:ВПСО "СОВА"
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В Конаковском районе Тверской области, волонтеры поисково-спасатального отряда «СОВА» сумели найти 17-летнего Тихона Дорошева, который 10 октября пропал вместе с собакой.
В тот день около 19:30 парень ушел гулять со своим четвероногим другом в сторону лесного массива, но выбрать оттуда не смог. Как только молодой человек понял, что заблудился, он не замедлил сообщить об этом по номеру 112, после чего местные жители и сотрудники МЧС приступили к активному поиску пропавшего. В 23:50 пропавших сумели обнаружить местные жители, а через 40 они были выведены из леса.