Волонтеры нашли парня, которой пропал вместе с собакой в одном из лесов Тверской области

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-13T18:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Конаковском районе Тверской области, волонтеры поисково-спасатального отряда «СОВА» сумели найти 17-летнего Тихона Дорошева, который 10 октября пропал вместе с собакой.

В тот день около 19:30 парень ушел гулять со своим четвероногим другом в сторону лесного массива, но выбрать оттуда не смог. Как только молодой человек понял, что заблудился, он не замедлил сообщить об этом по номеру 112, после чего местные жители и сотрудники МЧС приступили к активному поиску пропавшего. В 23:50 пропавших сумели обнаружить местные жители, а через 40 они были выведены из леса.