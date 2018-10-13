2018-10-13T09:41:35+03:00
Общество

Рокеры Твери споют ради животных

Фестиваль будет длиться шесть часов
Альберт БОЙКОВ
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Животным может помочь каждыйЖивотным может помочь каждыйФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 13 октября, рокеры Твери присоединятся к масштабной Всероссийской акции "Рок в защиту животных". В областной столице организаторами фестиваля стала инициативная группа по защите животных.

Любители тяжелой музыки во все услышание заявят о любви к братьям нашим меньшим. Большой фестиваль начнется в 10:00 у торгового центра "РИО" будет длиться на протяжении шести часов.

В программе выступление рок-музыкантов, конкурсы, знакомство с пушистыми друзьями организаторов фестиваля, а также сбор средств, которые затем направят на помощь бездомным животным.

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