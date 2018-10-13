Рокеры Твери споют ради животных
Фестиваль будет длиться шесть часов
Животным может помочь каждыйФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 13 октября, рокеры Твери присоединятся к масштабной Всероссийской акции "Рок в защиту животных". В областной столице организаторами фестиваля стала инициативная группа по защите животных.
Любители тяжелой музыки во все услышание заявят о любви к братьям нашим меньшим. Большой фестиваль начнется в 10:00 у торгового центра "РИО" будет длиться на протяжении шести часов.
В программе выступление рок-музыкантов, конкурсы, знакомство с пушистыми друзьями организаторов фестиваля, а также сбор средств, которые затем направят на помощь бездомным животным.