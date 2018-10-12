25-летний парень похитил из дачного дома в Тверской области инструменты на 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-12T17:20:38+03:00

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В Редкино Тверской области из дачи 48-летнего жителя Москвы похитили инструменты. Вор разбил окно и проник в дом. Оттуда он вынес сварочный аппарат, бензотриммер, дрель и бензопилу. Ущерб составил более 70 000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и соседей, изъяли следы обуви и рук, а также микрочастицы предполагаемого преступника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего мужчину, которого заподозрили в содеянном. Мужчина во всем создался и рассказал, что похищенное имущество он продал.

-Возбуждено уголовное дело о «Краже». Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.