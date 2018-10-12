Зарегистрировано сразу два случая заболевания бешенством в Тверской области
В Тверской области зарегистрировано сразу два случая заболевания бешенством. От смертельной болезни погибли две енотовидные собаки.
Одну из них обнаружили на территории угодий «Охотничьего хозяйства Старо-Торопское» в урочище Задемьянье Западнодвинского района, а вторую - на автодороге Тверь-Кимры в 300 метрах на запад от деревни Курганово Калининского района.
Патологический материал от зверей исследовали в ветеринарной лаборатории ФБГУ. Специалисты подтвердили, что животные были больны.
Результаты исследований направили в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в территориальное управление Россельхознадзора.