2018-10-12T15:20:16+03:00
Здоровье

Зарегистрировано сразу два случая заболевания бешенством в Тверской области

Одну больную енотовидную собаку нашли недалеко от Твери
Виктория ЖУКОВА
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Две енотовидные собаки заболели бешенствомДве енотовидные собаки заболели бешенствомФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области зарегистрировано сразу два случая заболевания бешенством. От смертельной болезни погибли две енотовидные собаки.

Одну из них обнаружили на территории угодий «Охотничьего хозяйства Старо-Торопское» в урочище Задемьянье Западнодвинского района, а вторую - на автодороге Тверь-Кимры в 300 метрах на запад от деревни Курганово Калининского района.

Патологический материал от зверей исследовали в ветеринарной лаборатории ФБГУ. Специалисты подтвердили, что животные были больны.

Результаты исследований направили в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в территориальное управление Россельхознадзора.

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