2018-10-12T08:07:46+03:00
Здоровье

Врачи-онкологи обсудили диагностику и лечение меланомы кожи в Твери

На семинаре выступили ведущие специалисты федеральных медицинских учреждений столицы
Виктория ЖУКОВА
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Важно вовремя обратиться за помощьюВажно вовремя обратиться за помощьюФото: Борис КОКУРИН
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Меланома кожи или «рак кожи» - это онкологическое заболевание, которое в большинстве случаев достаточно легко предотвратить. Болезнь в основном опасна для жителей «северного» типа со светлой кожей, к которому относятся большинство жителей Тверской области. Для таких людей опасно воздействие на кожу ультрафиолетового излучения: как природного, так и искусственного происхождения. Например, «неправильный» загар может привести к развитию кожной мутации, которая может перейти в опухоль.

Как сообщает пресс-служб областного Минздрава, по сравнению с другими онкологическими заболеваниями меланома кожи в Тверской области не так распространена.

Часто меланома диагностируется у молодых людей. Важно вовремя заметить симптомы заболевания: зуд на коже, изменения ее формы или цвета. Однако почти 70% пациентов обращаются к медикам гораздо позднее, чем необходимо. Основной метод лечения – хирургический. На поздней стадии меланомы используется лекарственная терапия, которая позволяет 30-40% пациентов с 4 стадией иметь шансы на полное излечение.

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