Тверские вузы устроят общеуниверситетский день открытых дверей
Через две недели, в Твери пройдёт общеуниверситетский день открытых дверей. В субботу, 27 октября абитуриентов будет принимать ТвГУ, 28 октября – Политех.
Абитуриентам расскажут о факультетах, направлениях и специальностях, по которым проходит обучение, сообщат информацию о приеме.
Общеуниверситетский день открытых дверей в Тверском государственном университете начнется в 11:00 в актовом зале корпуса по адресу: ул. Трехсвятская, д. 16/31 (аудитория 303). Телефон для справок: 8 (4822) 32-15-14. Также подобные мероприятия пройдут на отдельных факультетах.
В Тверском государственном техническом университете день открытых дверей пройдет 28 октября. Начало в 12:00 в актовом зале центрального корпуса (набережная Афанасия Никитина, д. 22, остановка «Речной вокзал»). Телефон для справок: 8 (4822) 78-70-80.