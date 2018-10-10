2018-10-10T17:07:07+03:00
Общество

Тверские вузы устроят общеуниверситетский день открытых дверей

Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебными учреждениями
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Ещё ЕГЭ не сдано, а вузы уже зазываютЕщё ЕГЭ не сдано, а вузы уже зазываютФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Через две недели, в Твери пройдёт общеуниверситетский день открытых дверей. В субботу, 27 октября абитуриентов будет принимать ТвГУ, 28 октября – Политех.

Абитуриентам расскажут о факультетах, направлениях и специальностях, по которым проходит обучение, сообщат информацию о приеме.

Общеуниверситетский день открытых дверей в Тверском государственном университете начнется в 11:00 в актовом зале корпуса по адресу: ул. Трехсвятская, д. 16/31 (аудитория 303). Телефон для справок: 8 (4822) 32-15-14. Также подобные мероприятия пройдут на отдельных факультетах.

В Тверском государственном техническом университете день открытых дверей пройдет 28 октября. Начало в 12:00 в актовом зале центрального корпуса (набережная Афанасия Никитина, д. 22, остановка «Речной вокзал»). Телефон для справок: 8 (4822) 78-70-80.

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