Министр финансов Тверской области Ирина Северина вышла на пенсию

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-10T13:03:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Исполняющей обязанности Министра финансов Тверской области назначена Юлия Олешко. Ирина Северина, ранее занимавшая эту должность вышла на пенсию. Возглавляла Министерство финансов Тверской области она с 2011 года.

Ирина Александровна окончила экономический факультет Калининского государственного университета. После этого работала старшим ревизором-инспектором главной бухгалтерии в финансовом отделе Калининского облисполкома. В 1990 году Ирина Александровна стала начальника отдела финансирования народного хозяйства и экономического анализа финансового управления Тверского облисполкома. В январе 1997 года была назначена на должность первого заместителя начальника финансового управления Администрации Тверской области.

Ирина Александровна награждена Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области» и нагрудным знаком Министерства финансов Российской Федерации «Отличник финансовой работы».

Юлия Владимировна до назначения работала заместителем Министра финансов региона и руководила управлением финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций. Она окончила ТГТУ по специальности "Экономика и управление на предприятии (машиностроение)".

После учебы трудилась в администрации Ржева и в управлении Федерального казначейства по Тверской области. В мае 2017 года была назначена заместителем Министра сельского хозяйства Тверской области. В октябре 2017 года - заместителем Министра финансов.