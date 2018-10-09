2018-10-09T17:11:07+03:00
Общество

Молодежный фольклорный праздник пройдет в Парке Победы в Твери

Начало в 14:00 13 октября
Виктория ЖУКОВА
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Гостей ждут песни, хороводы и народные игрыГостей ждут песни, хороводы и народные игрыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери в ближайшие выходные, 13 октября, пройдет молодежный фольклорный праздник "Покров в Парке Победы". Состоится он в 14:00.

Основная цель праздника – просветительская. Организаторы планирует привлечь внимание общественности к празднику Покрова Богородицы, а также к русской национальной культуре и народным традициям.

Гостей ждут песни, хороводы, народные игры и забавы от тверских фольклорных коллективов. Также запанированы мастер-классы по ремеслам.

Будет работать площадка "Богатырская застава" (стрельба из лука, бои на мешках, примерка доспехов и т.д.)

Подробности можно узнать в группе организаторов.

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