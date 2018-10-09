2018-10-09T14:41:52+03:00
Общество

Две школы Тверской области получили федеральные гранты

Средства будут направлены на реализацию новых проектов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Школы представили свои проекты на конкурсШколы представили свои проекты на конкурсФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Тверской области две школы стали победителями конкурса Министерства образования и науки РФ. Учреждения получили гранты в форме субсидий из федерального бюджета. Средства будут направлены на реализацию новых проектов, которые способствуют развитию процесса обучения и воспитания детей.

Победителем в конкурсе «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы» стала Эммаусская средняя общеобразовательная школа. Она представила проект «Территория творчества». Грант позволит школе улучшить материально-техническую базу дополнительного образования детей и создать культурно-образовательный центр.

Также грант получила Тверская гимназия № 10. Их проект «Интерактивная карта родного края» стал победителем в конкурсе «Модели разновозрастного образования». Полученные средства позволят учреждению реализовать модель взаимодействия детских разновозрастных коллективов

Как сообщает пресс-служба областного правительства, три тверских вуза – ТГТУ, ТВГУ и медуниверситет стали получателями грантов от Росмолодёжи на реализацию студенческих проектов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уровень заболеваемости ОРВИ в Тверской области ниже расчетного эпидпорога на 13,4 %
"Контроль трезвости" в Тверской области не смогли пройти 64 водителя
Медработники клиники Тверского медуниверситета подозреваются в мошенничестве на 1,7 млн рублей
Двум электросварщикам работодатель задолжал 77 тысяч рублей в Тверской области
39-летнюю жительницу Тверской области обвиняют в гибели двух детей, которые летом утонули на реке
В Тверской области стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018»
Женщина-водитель на перекрестке в Тверской области врезалась в две машины
Региональный чемпионат молодых профессионалов пройдет в Тверской области
Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Тверской области
Мошенник брал с жителей Тверской области предоплату за строительные работы и пропадал
Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области