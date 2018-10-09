Две школы Тверской области получили федеральные гранты

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-09T14:41:52+03:00

Школы представили свои проекты на конкурс Фото: Олег ЗОЛОТО

Средства будут направлены на реализацию новых проектов

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В Тверской области две школы стали победителями конкурса Министерства образования и науки РФ. Учреждения получили гранты в форме субсидий из федерального бюджета. Средства будут направлены на реализацию новых проектов, которые способствуют развитию процесса обучения и воспитания детей.

Победителем в конкурсе «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы» стала Эммаусская средняя общеобразовательная школа. Она представила проект «Территория творчества». Грант позволит школе улучшить материально-техническую базу дополнительного образования детей и создать культурно-образовательный центр.

Также грант получила Тверская гимназия № 10. Их проект «Интерактивная карта родного края» стал победителем в конкурсе «Модели разновозрастного образования». Полученные средства позволят учреждению реализовать модель взаимодействия детских разновозрастных коллективов

Как сообщает пресс-служба областного правительства, три тверских вуза – ТГТУ, ТВГУ и медуниверситет стали получателями грантов от Росмолодёжи на реализацию студенческих проектов.