Мошенник брал с жителей Тверской области предоплату за строительные работы и пропадал

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-09T10:34:26+03:00

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"

Так он "заработал" более двух миллионов рублей

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В Тверской области Калининский районный суд вынесен приговор жителю Осташковского района за мошенничество.

Во время судебного следствия было установлено, что мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. В интернете он разместил рекламу об оказании услуг в сфере строительства. К нему обращались жители Калининского района.

Со всеми клиентами он заключал договоры подряда, в соответствии с которыми обязался выполнить строительные работы. Принимая от заказчика предоплату, мужчина забирал деньги и скрывался.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мошенник таким путем обманут девять граждан. Он причинил им ущерб на общую сумму более 2 млн рублей. В ходе расследования одному потерпевшему был возмещен ущерб на сумму 500 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.