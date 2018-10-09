2018-10-09T10:34:26+03:00
Происшествия

Мошенник брал с жителей Тверской области предоплату за строительные работы и пропадал

Так он "заработал" более двух миллионов рублей
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области Калининский районный суд вынесен приговор жителю Осташковского района за мошенничество.

Во время судебного следствия было установлено, что мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. В интернете он разместил рекламу об оказании услуг в сфере строительства. К нему обращались жители Калининского района.

Со всеми клиентами он заключал договоры подряда, в соответствии с которыми обязался выполнить строительные работы. Принимая от заказчика предоплату, мужчина забирал деньги и скрывался.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мошенник таким путем обманут девять граждан. Он причинил им ущерб на общую сумму более 2 млн рублей. В ходе расследования одному потерпевшему был возмещен ущерб на сумму 500 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уровень заболеваемости ОРВИ в Тверской области ниже расчетного эпидпорога на 13,4 %
Две школы Тверской области получили федеральные гранты
"Контроль трезвости" в Тверской области не смогли пройти 64 водителя
Медработники клиники Тверского медуниверситета подозреваются в мошенничестве на 1,7 млн рублей
Двум электросварщикам работодатель задолжал 77 тысяч рублей в Тверской области
39-летнюю жительницу Тверской области обвиняют в гибели двух детей, которые летом утонули на реке
В Тверской области стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018»
Женщина-водитель на перекрестке в Тверской области врезалась в две машины
Региональный чемпионат молодых профессионалов пройдет в Тверской области
Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Тверской области
Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области