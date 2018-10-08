В Твери сфотографировали "русскую колибри"

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-08T16:08:36+03:00

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В воскресенье, 7 октября, в Тверской области завершился 25 юбилейный общевропейский осенний учет птиц. В нем приняли участие учителя, родители с детьми и просто любители птиц из Твери (ученики и родители гимназии 44 и школы 53), школа №1 Торжка, школа и детский сад города Белый, Пушкинская школа Калининского района.

Дети и взрослые с биноклями и фотоаппаратами гуляли целый день и наблюдали птичками. В числе прочих, была сфотографирована редкая птица Желтоголовый королёк - это самые маленькие птицы наших лесов, их еще называют "русские колибри". Птичку заметили на Силикатке.

Силами участников удалось заметить 34 вида птиц, общей численностью 1584 особи. Определять птиц участникам помогал доктор биологических наук, орнитолог Андрей Зиновьев.