Два человека пострадали в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-08T11:41:08+03:00

В ДТП пострадали два человека Фото: Иван ВИСЛОВ

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В пятницу, 5 октября, на 43 км автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, проходящей через Кашинский район Тверской области, произошла авария с двумя потерпевшими. Дорожное происшествие случилось около 22:00.

Установлено, что 16-летний водитель "ВАЗа 21140" не смог выбрать безопасную скорость движения и врезался в "УАЗ 39099", за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате авариии в больницу с различными травмами были госпитализированы 14-летний пассажир автомобиля "ВАЗа 21140" и 64-летний пассажир "УАЗа 39099".