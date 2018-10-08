Два человека пострадали в ДТП в Тверской области
Авария произошла по вине несовершеннолетнего парня
В ДТП пострадали два человекаФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 5 октября, на 43 км автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, проходящей через Кашинский район Тверской области, произошла авария с двумя потерпевшими. Дорожное происшествие случилось около 22:00.
Установлено, что 16-летний водитель "ВАЗа 21140" не смог выбрать безопасную скорость движения и врезался в "УАЗ 39099", за рулем которого находился 32-летний мужчина.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате авариии в больницу с различными травмами были госпитализированы 14-летний пассажир автомобиля "ВАЗа 21140" и 64-летний пассажир "УАЗа 39099".