Кибермошенники рассылают жителям Тверской области сообщения, в которых содержатся вирусы

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-08T08:47:19+03:00

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В Твери и Тверской области действуют кибермошенники. Они представляются судебными приставами и чаще всего используют SMS-сообщения.

Злоумышленники пытаются загрузить на компьютеры или мобильные устройства вредоносные программы. Об этом сообщает региональное УФССП России. Письма приходят как юридическим, так и физическим лицам.

Мошенники в письмах могут сообщить о непогашенных долговых обязательствах или о мерах принудительного взыскания. Такие сообщения всегда содержат гиперссылку на якобы судебные документы. При переходе по ним пользователь загружает на свой компьютер или гаджет вирусный носитель.

В действительности же судебные приставы никогда не использует и не планирует использовать в качестве канала информации электронную почту или sms-сообщений.