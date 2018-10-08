2018-10-08T08:47:19+03:00
Общество

Кибермошенники рассылают жителям Тверской области сообщения, в которых содержатся вирусы

Действуют злоумышленники под видом судебных приставов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Будьте бдительны! Фото: архив "КП"Будьте бдительны! Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Твери и Тверской области действуют кибермошенники. Они представляются судебными приставами и чаще всего используют SMS-сообщения.

Злоумышленники пытаются загрузить на компьютеры или мобильные устройства вредоносные программы. Об этом сообщает региональное УФССП России. Письма приходят как юридическим, так и физическим лицам.

Мошенники в письмах могут сообщить о непогашенных долговых обязательствах или о мерах принудительного взыскания. Такие сообщения всегда содержат гиперссылку на якобы судебные документы. При переходе по ним пользователь загружает на свой компьютер или гаджет вирусный носитель.

В действительности же судебные приставы никогда не использует и не планирует использовать в качестве канала информации электронную почту или sms-сообщений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Тверской области поручил проверить автотранспортные предприятия после аварии, в которой погибли 13 человек
Водитель иномарки сбил подростка на мотоцикле в Твери
Пенсионерка пропала в Тверской области
За эпидсезон клещи укусили 6144 жителя Тверской области
Задержан 25-летний парень, который поджег поликлинику в Тверской области
Полицейские задержали 24-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Две отечественных легковушки столкнулись в Твери
В рамках учений энергетиков начались работы по расширению просек воздушных линий электропередачи в Тверской области
Два человека пострадали в ДТП в Тверской области
Суд отправил в колонию жителей Тверской области за незаконное приобретение и хранение наркотиков
558 тракторов в Твери проверили специалисты во время профилактической операции
Гадалка сняла порчу и выманила у женщины золотые украшения на 150 тысяч рублей в Твери
Ночью в Твери подожгли нежилой дом
Флюорограф приедет в Андреапольский район Тверской области
Дневные отключения электричества продолжаются в Твери
Юным жителям Тверской области предлагают нарисовать новогоднюю елку 1945 года
Почти 1600 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала года
17-летние парни решили прокатиться и съехали на автомобиле в кювет в Тверской области
В Твери рокеры выступят с концертом в защиту животных
Врачи сгоревшей в Тверской области амбулатории будут принимать пациентов в штатном режиме в другом здании