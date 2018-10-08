Дневные отключения электричества продолжаются в Твери

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-08T08:14:50+03:00

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В Твери в дневное время в домах вновь отключат электроэнергию. В городе проходят планово- предупредительные работы по замене аварийных опор и проводов на воздушных линиях. Также специалисты подрезают опасные деревья и устанавливают счетчики. Свет будут отключать с 8 по 12 октября по утвержденному графику.

В зоне отключения дома во всех района Твери. Например, сегодня, 8 октября, света не будет в Заволжском и Пролетарском районах.

С 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители домов по улицам Шишкова, Громова, Кутузова, Старобежецкая, Новостройка, Колхозная, Жуковского, Речная, Смольная, Циолковского, и Халтурина, а также на набережных Афанасия Никитина и Затверецкой.

С 9:00 до 12:00 света не будет в домах №№ 33а, 37,39 по проспекту Ленина, а с 12:00 до 14:00 на улице Бобкова и Красного Октября.