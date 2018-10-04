Юные исполнители эстрадной песни Тверской области примут участие в конкурсе "Волшебный микрофон"
6 октября в Кимрах Тверской области пройдет межмуниципальный этап X областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества.
В конкурсе принимают участие вокальные ансамбли и солисты до 16 лет.
Пройдет он в три тура по двум номинациям: Эстрадное сольное пение (допускается стилизация народных песен в эстрадной обработке), Эстрадное ансамблевое пение.
В межмуниципальном этапе конкурсе принимают участие юные исполнители из Конаково, Конаковского, Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов, Кимр, Кимрского, Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов.
Адрес: г. Кимры ул. Коммунистическая д. 8, МУК "ДК "40 лет Октября".