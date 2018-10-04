Юные исполнители эстрадной песни Тверской области примут участие в конкурсе "Волшебный микрофон"

СЕГОДНЯ 19:47 2018-10-04T19:47:38+03:00

Пройдет он в три тура по двум номинациям

Изменить размер текста: A A

6 октября в Кимрах Тверской области пройдет межмуниципальный этап X областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества.

В конкурсе принимают участие вокальные ансамбли и солисты до 16 лет.

Пройдет он в три тура по двум номинациям: Эстрадное сольное пение (допускается стилизация народных песен в эстрадной обработке), Эстрадное ансамблевое пение.

В межмуниципальном этапе конкурсе принимают участие юные исполнители из Конаково, Конаковского, Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов, Кимр, Кимрского, Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов.

Адрес: г. Кимры ул. Коммунистическая д. 8, МУК "ДК "40 лет Октября".