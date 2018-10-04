2018-10-04T18:10:40+03:00
Общество

Поисковики вывели из леса в Тверской области заблудившегося мужчину

50-летний грибник взял в лес заряженный телефон
Виктория ЖУКОВА
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Результаты поисков оказались позитивными. Фото: ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, СонковоРезультаты поисков оказались позитивными. Фото: ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково
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В Тверской области волонтеры нашли заблудившегося в лесу 50-летнего мужчину.

Вечером 3 октября поисковики узнали, что мужчина ушел за грибами в лесополосу рядом с деревней Малая Бережа Бежецкого района и вовремя не вернулся домой. У мужчины с собой был телефон, поэтому координатор отделения смог оперативно связаться с ним и дать четкие указания: развести костер и оставаться на месте.

Поисковики приехали в лес и еще раз связались с мужчиной, определив его примерное местоположение. Шли волонтеры вглубь леса через болото и только спустя время услышали слабый крик грибника. Мужчину они обнаружили через полтора километра от входа в лес.

Волонтеры отмечают, что полицейские, спасатели и глава сельского поселения были на связи и в случае чего могли оперативно выехать на помощь. А благодаря тому, что телефон у грибника был полностью заряжен, исход истории оказался позитивным. По мнению волонтеров, это пример идеальных поисков и слаженной работы.

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