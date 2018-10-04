2018-10-04T16:38:43+03:00
Общество

По решению суда парень из Тверской области за продажу наркотиков отправится в колонию

Он продал знакомому 1,3 грамма запрещенного вещества
Виктория ЖУКОВА
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Приговор не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"Приговор не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по факту сбыта наркотических средств.

На судебном заседании установлено, что в конце апреля 24-летний житель деревни Лебедево купил у неустановленного лица более 1,3 грамма наркотического средства.

В тот же день, молодой человек продал наркотик своему знакомому за 1000 рублей. После этого он был задержан сотрудниками полиции. Наркотическое средство было изъято.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Калининский районный суд назначил парню наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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