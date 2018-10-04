С профессиональным праздником поздравили работников образования Твери

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-04T14:42:09+03:00

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В Твери в преддверии профессионального праздника поздравляют работников образования.

Во Дворце творчества детей и молодежи прошел торжественный концерт. Его гостями стали 350 представителей педагогического сообщества. Выступали перед педагогами творческие коллективы.

Как сообщает управление информации администрации Твери, на мероприятии учителям, а также работникам дошкольного и дополнительного образования были вручены грамоты от Главы города.

Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда. В частности с праздником поздравили Татьяну Амбросимову, которая более 35 лет руководила детским садом №142.