С профессиональным праздником поздравили работников образования Твери
Накануне 5 октября прошло торжественное мероприятие
Прошел торжественный концерт. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
В Твери в преддверии профессионального праздника поздравляют работников образования.
Во Дворце творчества детей и молодежи прошел торжественный концерт. Его гостями стали 350 представителей педагогического сообщества. Выступали перед педагогами творческие коллективы.
Как сообщает управление информации администрации Твери, на мероприятии учителям, а также работникам дошкольного и дополнительного образования были вручены грамоты от Главы города.
Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда. В частности с праздником поздравили Татьяну Амбросимову, которая более 35 лет руководила детским садом №142.