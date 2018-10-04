Пьяный водитель сбил велосипедистку в Тверской области
В Тверской области сбили велосипедиста. Авария произошла вечером 3 октября в Бежецке на улице Нечаева.
43-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ехал он на отечественном автомобиле. Возле дома № 22 водитель выехал на полову встречного движения, не заметил велосипедистку и наехал на нее. 43-летняя женщина ехала во встречном направлении.
На место аварии незамедлительно приехали сотрудники Росгвардии. Они обнаружили, что виновник пытается скрыться, а путь ему преградили очевидцы ДТП. Автомобиль мужчины заблокировали нарядом вневедомственной охраны, а водителя задержали.
Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, в результате аварии травмы получила велосипедистка. Ее доставили в медицинское учреждение.