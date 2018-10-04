2018-10-04T11:43:53+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил велосипедистку в Тверской области

Женщина получила травмы
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в Бежецке. Фото: архив "КП"Авария произошла в Бежецке. Фото: архив "КП"
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В Тверской области сбили велосипедиста. Авария произошла вечером 3 октября в Бежецке на улице Нечаева.

43-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ехал он на отечественном автомобиле. Возле дома № 22 водитель выехал на полову встречного движения, не заметил велосипедистку и наехал на нее. 43-летняя женщина ехала во встречном направлении.

На место аварии незамедлительно приехали сотрудники Росгвардии. Они обнаружили, что виновник пытается скрыться, а путь ему преградили очевидцы ДТП. Автомобиль мужчины заблокировали нарядом вневедомственной охраны, а водителя задержали.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, в результате аварии травмы получила велосипедистка. Ее доставили в медицинское учреждение.

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